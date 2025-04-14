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سعر Ben Pasternak (PASTERNAK) المباشر لليوم هو USD 0.00123065 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M . يتم تحديث سعر PASTERNAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ben Pasternak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ben Pasternak خلال اليوم هو +94.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر Ben Pasternak (PASTERNAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ +0.00059901 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ +0.0041816854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ +0.0008414288 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00059901 +94.83% 30 يوم $ +0.0041816854 +339.79% 60 يوم $ +0.0008414288 +68.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ben Pasternak (PASTERNAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ben Pasternak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00145429$ 0.00145429 $ 0.00145429 عالية طوال الوقت $ 0.074817$ 0.074817 $ 0.074817 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) +94.83% تغير السعر (7 أيام) +214.94%

معلومات سوق Ben Pasternak (PASTERNAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: