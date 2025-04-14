سعر Ben Pasternak (PASTERNAK)
سعر Ben Pasternak (PASTERNAK) المباشر لليوم هو USD 0.00123065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر PASTERNAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ben Pasternak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ben Pasternak خلال اليوم هو +94.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ +0.00059901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ +0.0041816854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ +0.0008414288 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ben Pasternak مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00059901
|+94.83%
|30 يوم
|$ +0.0041816854
|+339.79%
|60 يوم
|$ +0.0008414288
|+68.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ben Pasternak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
+94.83%
+214.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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