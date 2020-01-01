توكنوميكس bemo Staked TON (STTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول bemo Staked TON (STTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات bemo Staked TON (STTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. الموقع الرسمي: https://bemo.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bemo.fi/ اشتر STTON الآن!

توكنوميكس bemo Staked TON (STTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار bemo Staked TON (STTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.03M $ 13.03M $ 13.03M إجمالي العرض: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M العرض المتداول: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.03M $ 13.03M $ 13.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 السعر الحالي: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 معرفة المزيد عن سعر bemo Staked TON (STTON)

توكنوميكس bemo Staked TON (STTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس bemo Staked TON (STTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STTON، استكشف السعر المباشر لتوكن STTON!

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