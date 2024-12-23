سعر Beluga Cat (BELUGA)
سعر Beluga Cat (BELUGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.00K. يتم تحديث سعر BELUGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beluga Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10K
- تغيير سعر Beluga Cat خلال اليوم هو +21.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.16%
|30 يوم
|$ 0
|-38.35%
|60 يوم
|$ 0
|-43.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beluga Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+17.80%
+21.16%
-4.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beluga is now on Solana
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