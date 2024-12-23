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سعر Beluga Cat (BELUGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.00K . يتم تحديث سعر BELUGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beluga Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10K - تغيير سعر Beluga Cat خلال اليوم هو +21.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Beluga Cat (BELUGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beluga Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +21.16% 30 يوم $ 0 -38.35% 60 يوم $ 0 -43.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beluga Cat (BELUGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beluga Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00948233$ 0.00948233 $ 0.00948233 تغير السعر (1 ساعة) +17.80% تغير السعر (1يوم) +21.16% تغير السعر (7 أيام) -4.77%

معلومات سوق Beluga Cat (BELUGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: