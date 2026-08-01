سعر Bella Bumper Play 2 Earn اليوم

السعر المباشر لمشروع Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) اليوم هو $ 0.00152467، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PISTA الحالي إلى USD هو $ 0.00152467 لكل PISTA.

يحتل Bella Bumper Play 2 Earn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 202,022، مع عرض متداول قدره 0.00 PISTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PISTA بين $ 0.00149403 (أدنى) و$ 0.00152714 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00214697، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00102693.

على المدى القصير، تحرك PISTA بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-1.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 403.03.

معلومات سوق Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

القيمة السوقية $ 202.02K$ 202.02K $ 202.02K الحجم (24 ساعة) $ 403.03$ 403.03 $ 403.03 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 762.35K$ 762.35K $ 762.35K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bella Bumper Play 2 Earn هي $ 202.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 403.03. العرض المتداول لـ PISTA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 762.35K.