سعر Belifex (BEFX)
سعر Belifex (BEFX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.95K. يتم تحديث سعر BEFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Belifex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.37
- تغيير سعر Belifex خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.67M
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خلال اليوم، كان سعر Belifex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Belifex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Belifex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Belifex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.31%
|60 يوم
|$ 0
|+6.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Belifex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BELIFEX blockchain is a blockchain database that supports and encourages community building and social interaction. BELIFEX blockchain creates a platform for mass adoption which combines all concepts from social media, advertisement and artificial intelligence. BELIFEX is also building a platform that allows all tokens that are Ethereum based to be traded. The Decentralized Exchange platform is a 0% tradingfee based on the Ethereum blockchain with no additional deposit and withdrawal necessary, nor any need for a signup.
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