ما هو Belifex ( BEFX )

BELIFEX blockchain is a blockchain database that supports and encourages community building and social interaction. BELIFEX blockchain creates a platform for mass adoption which combines all concepts from social media, advertisement and artificial intelligence. BELIFEX is also building a platform that allows all tokens that are Ethereum based to be traded. The Decentralized Exchange platform is a 0% tradingfee based on the Ethereum blockchain with no additional deposit and withdrawal necessary, nor any need for a signup.

المصدر Belifex (BEFX) الموقع الرسمي