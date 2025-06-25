احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BSCREENER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BSCREENER.

سعر BelieveScreener (BSCREENER) المباشر لليوم هو USD 0.00020519 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.16K . يتم تحديث سعر BSCREENER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BelieveScreener الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BelieveScreener خلال اليوم هو +8.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر BelieveScreener (BSCREENER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ -0.0000515866 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.59% 30 يوم $ -0.0000515866 -25.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BelieveScreener (BSCREENER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BelieveScreener: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00018588$ 0.00018588 $ 0.00018588 24 ساعة مرتفع $ 0.00020871$ 0.00020871 $ 0.00020871 عالية طوال الوقت $ 0.01638747$ 0.01638747 $ 0.01638747 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +8.59% تغير السعر (7 أيام) -5.65%

معلومات سوق BelieveScreener (BSCREENER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: