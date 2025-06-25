سعر BelieveScreener (BSCREENER)
سعر BelieveScreener (BSCREENER) المباشر لليوم هو USD 0.00020519. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.16K. يتم تحديث سعر BSCREENER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BelieveScreener الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BelieveScreener خلال اليوم هو +8.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ -0.0000515866 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BelieveScreener مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.59%
|30 يوم
|$ -0.0000515866
|-25.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BelieveScreener: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+8.59%
-5.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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