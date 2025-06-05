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سعر Beliefteam (BELIEFTEAM) المباشر لليوم هو USD 0.00006172 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.62K . يتم تحديث سعر BELIEFTEAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beliefteam الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Beliefteam خلال اليوم هو +6.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M

أداء سعر Beliefteam (BELIEFTEAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beliefteam (BELIEFTEAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beliefteam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005412$ 0.00005412 $ 0.00005412 24 ساعة مرتفع $ 0.00008469$ 0.00008469 $ 0.00008469 عالية طوال الوقت $ 0.00026676$ 0.00026676 $ 0.00026676 تغير السعر (1 ساعة) -3.12% تغير السعر (1يوم) +6.81% تغير السعر (7 أيام) -15.30%

معلومات سوق Beliefteam (BELIEFTEAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: