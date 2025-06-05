سعر Beliefteam (BELIEFTEAM)
سعر Beliefteam (BELIEFTEAM) المباشر لليوم هو USD 0.00006172. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.62K. يتم تحديث سعر BELIEFTEAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beliefteam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Beliefteam خلال اليوم هو +6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BELIEFTEAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BELIEFTEAM.
خلال اليوم، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beliefteam مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beliefteam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.12%
+6.81%
-15.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It’s execution at Web3 speed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BELIEFTEAM إلى VND
₫1.6241618
|1 BELIEFTEAM إلى AUD
A$0.0000950488
|1 BELIEFTEAM إلى GBP
￡0.0000450556
|1 BELIEFTEAM إلى EUR
€0.0000536964
|1 BELIEFTEAM إلى USD
$0.00006172
|1 BELIEFTEAM إلى MYR
RM0.0002610756
|1 BELIEFTEAM إلى TRY
₺0.0024262132
|1 BELIEFTEAM إلى JPY
¥0.0088216396
|1 BELIEFTEAM إلى RUB
₽0.00489131
|1 BELIEFTEAM إلى INR
₹0.0053005136
|1 BELIEFTEAM إلى IDR
Rp1.0118031168
|1 BELIEFTEAM إلى KRW
₩0.083744782
|1 BELIEFTEAM إلى PHP
₱0.0034328664
|1 BELIEFTEAM إلى EGP
￡E.0.0030650152
|1 BELIEFTEAM إلى BRL
R$0.0003474836
|1 BELIEFTEAM إلى CAD
C$0.0000839392
|1 BELIEFTEAM إلى BDT
৳0.0075384808
|1 BELIEFTEAM إلى NGN
₦0.0975034044
|1 BELIEFTEAM إلى UAH
₴0.0025570596
|1 BELIEFTEAM إلى VES
Bs0.00598684
|1 BELIEFTEAM إلى PKR
Rs0.01740504
|1 BELIEFTEAM إلى KZT
₸0.031489544
|1 BELIEFTEAM إلى THB
฿0.0020096032
|1 BELIEFTEAM إلى TWD
NT$0.001845428
|1 BELIEFTEAM إلى AED
د.إ0.0002265124
|1 BELIEFTEAM إلى CHF
Fr0.0000499932
|1 BELIEFTEAM إلى HKD
HK$0.0004838848
|1 BELIEFTEAM إلى MAD
.د.م0.0005672068
|1 BELIEFTEAM إلى MXN
$0.001185024