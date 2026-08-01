سعر BELIEF اليوم

السعر المباشر لمشروع BELIEF (BELIEF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BELIEF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BELIEF.

يحتل BELIEF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,803.93، مع عرض متداول قدره 936.68M BELIEF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BELIEF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02258762، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BELIEF بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-5.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BELIEF (BELIEF)

القيمة السوقية $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K إمداد دورة التداول 936.68M 936.68M 936.68M إجمالي العرض 936,684,536.4063547 936,684,536.4063547 936,684,536.4063547

القيمة السوقية الحالية لـ BELIEF هي $ 18.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BELIEF يبلغ 936.68M، مع إجمالي عرض 936684536.4063547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.80K.