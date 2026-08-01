سعر Belgium Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Belgium Fan Token (BELG) اليوم هو $ 0.108667، مع تغير بنسبة 10.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BELG الحالي إلى USD هو $ 0.108667 لكل BELG.

يحتل Belgium Fan Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 532,015، مع عرض متداول قدره 4.90M BELG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BELG بين $ 0.100647 (أدنى) و$ 0.125197 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.689486، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.100647.

على المدى القصير، تحرك BELG بمقدار -2.03% خلال الساعة الماضية و-25.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.28K.

معلومات سوق Belgium Fan Token (BELG)

القيمة السوقية $ 532.02K$ 532.02K $ 532.02K الحجم (24 ساعة) $ 139.28K$ 139.28K $ 139.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M إمداد دورة التداول 4.90M 4.90M 4.90M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Belgium Fan Token هي $ 532.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.28K. العرض المتداول لـ BELG يبلغ 4.90M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.08M.