ما هو Bela Aqua ( AQUA )

The Bela ecosystem presents a DEX charting and Data platform. Our utility token allows anyone globally to earn, liquid passive income using Binance Chain Smart contracts. Hold in your wallet and earn! We’re fully audited by Solidity Finance.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bela Aqua (AQUA) الموقع الرسمي