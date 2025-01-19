سعر Beg (BEG)
سعر Beg (BEG) المباشر لليوم هو USD 0.404539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.72
- تغيير سعر Beg خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beg مقابل USD هو $ -0.0796010176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beg مقابل USD هو $ -0.0679910315 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0796010176
|-19.67%
|60 يوم
|$ -0.0679910315
|-16.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A token that represents the amount of time Ben.eth has in a given year. Tokens can be used to get his attention and use his time.
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