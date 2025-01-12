سعر beFITTER (FIU)
سعر beFITTER (FIU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.15K. يتم تحديث سعر FIU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق beFITTER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.03
- تغيير سعر beFITTER خلال اليوم هو -2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 219.83M
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خلال اليوم، كان سعر beFITTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر beFITTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر beFITTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر beFITTER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.68%
|30 يوم
|$ 0
|+3.61%
|60 يوم
|$ 0
|-2.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر beFITTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-2.68%
+7.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
beFITTER is a web3 fitnessfi and socialfi app that aims to build a healthier ecosystem helping users balance their life, improve mental & physical health, gain achievements and still get monetary incentives.
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