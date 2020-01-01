توكنوميكس Beets Staked Sonic (STS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Beets Staked Sonic (STS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Beets Staked Sonic (STS) stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. الموقع الرسمي: https://beets.fi/ اشتر STS الآن!

توكنوميكس Beets Staked Sonic (STS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Beets Staked Sonic (STS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 81.07M $ 81.07M $ 81.07M إجمالي العرض: $ 253.23M $ 253.23M $ 253.23M العرض المتداول: $ 253.23M $ 253.23M $ 253.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 81.07M $ 81.07M $ 81.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 السعر الحالي: $ 0.320146 $ 0.320146 $ 0.320146 معرفة المزيد عن سعر Beets Staked Sonic (STS)

توكنوميكس Beets Staked Sonic (STS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Beets Staked Sonic (STS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STS، استكشف السعر المباشر لتوكن STS!

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