سعر Beethoven X (BEETS)
سعر Beethoven X (BEETS) المباشر لليوم هو USD 0.064902. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.71M. يتم تحديث سعر BEETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beethoven X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.60K
- تغيير سعر Beethoven X خلال اليوم هو +2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 195.91M
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خلال اليوم، كان سعر Beethoven X مقابل USD هو $ +0.00156952 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beethoven X مقابل USD هو $ +0.0801300990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beethoven X مقابل USD هو $ +0.0849333532 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beethoven X مقابل USD هو $ +0.04229368435730958 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00156952
|+2.48%
|30 يوم
|$ +0.0801300990
|+123.46%
|60 يوم
|$ +0.0849333532
|+130.86%
|90 يوم
|$ +0.04229368435730958
|+187.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beethoven X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
+2.48%
-17.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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