احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BCI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BCI.

سعر Beer Can Island (BCI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.01K . يتم تحديث سعر BCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beer Can Island الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 919.49 - تغيير سعر Beer Can Island خلال اليوم هو -2.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Beer Can Island (BCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beer Can Island (BCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beer Can Island: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00108069$ 0.00108069 $ 0.00108069 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -2.66% تغير السعر (7 أيام) -36.92%

معلومات سوق Beer Can Island (BCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: