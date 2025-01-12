سعر Beer Can Island (BCI)
سعر Beer Can Island (BCI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.01K. يتم تحديث سعر BCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beer Can Island الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 919.49
- تغيير سعر Beer Can Island خلال اليوم هو -2.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beer Can Island مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beer Can Island: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-2.66%
-36.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island!
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