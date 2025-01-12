سعر Beep (BEEP)
سعر Beep (BEEP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.41K. يتم تحديث سعر BEEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beep الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86
- تغيير سعر Beep خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Beep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beep مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.50%
|30 يوم
|$ 0
|-36.63%
|60 يوم
|$ 0
|+1.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.50%
-12.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beep is a meme coin that aims to be ubiquitous and fun, inspired by the everyday beeps we hear from devices all around us. With zero transaction taxes, a burned liquidity pool, and a renounced contract, Beep is designed to be a community-driven token on the Solana blockchain. It promises to empower communities, break down financial barriers, and provide a fun and engaging crypto experience. Join the movement and let Beep bring a bit of joy and simplicity to your crypto journey.
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