سعر Beenode (BNODE)
سعر Beenode (BNODE) المباشر لليوم هو USD 0.00586174. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beenode الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77
- تغيير سعر Beenode خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beenode مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beenode مقابل USD هو $ +0.0027363979 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beenode مقابل USD هو $ +0.0027261065 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beenode مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ +0.0027363979
|+46.68%
|60 يوم
|$ +0.0027261065
|+46.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beenode: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.11%
-4.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BEENODE is an open source, global payment network that is fully decentralized and has no control from Central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to manage their own finances. BEENODE features faster transaction confirmation time and improved storage efficiency than the leading math-based bitcoin currency
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