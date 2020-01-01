توكنوميكس Beeg Blue Whale (BEEG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Beeg Blue Whale (BEEG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Beeg Blue Whale (BEEG) Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. الموقع الرسمي: https://beegbwhale.com/ اشتر BEEG الآن!

توكنوميكس Beeg Blue Whale (BEEG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Beeg Blue Whale (BEEG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 229.16K $ 229.16K $ 229.16K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 229.16K $ 229.16K $ 229.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00119258 $ 0.00119258 $ 0.00119258 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Beeg Blue Whale (BEEG)

توكنوميكس Beeg Blue Whale (BEEG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Beeg Blue Whale (BEEG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BEEG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BEEG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BEEG، استكشف السعر المباشر لتوكن BEEG!

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