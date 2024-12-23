سعر Beeg Blue Whale (BEEG)
سعر Beeg Blue Whale (BEEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر BEEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beeg Blue Whale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.55K
- تغيير سعر Beeg Blue Whale خلال اليوم هو -8.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.73%
|30 يوم
|$ 0
|-50.62%
|60 يوم
|$ 0
|+896.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beeg Blue Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-8.73%
-36.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.
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