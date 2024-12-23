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سعر Beeg Blue Whale (BEEG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر BEEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beeg Blue Whale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.55K - تغيير سعر Beeg Blue Whale خلال اليوم هو -8.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Beeg Blue Whale (BEEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beeg Blue Whale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.73% 30 يوم $ 0 -50.62% 60 يوم $ 0 +896.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beeg Blue Whale (BEEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beeg Blue Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -8.73% تغير السعر (7 أيام) -36.72%

معلومات سوق Beeg Blue Whale (BEEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: