سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

USD

مخطط سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) المباشر

$0.559847
$0.559847$0.559847
-16.60%(1D)

سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) لليوم

سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) المباشر لليوم هو USD 0.555419. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEFTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beefy Escrowed FTM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K
- تغيير سعر Beefy Escrowed FTM خلال اليوم هو -17.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.1182817902712224 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.2440563850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.0917962087 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.1182817902712224-17.55%
30 يوم$ -0.2440563850-43.94%
60 يوم$ -0.0917962087-16.52%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beefy Escrowed FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.558582
$ 0.558582$ 0.558582

$ 0.684065
$ 0.684065$ 0.684065

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

-2.03%

-17.55%

-19.47%

معلومات سوق Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.60K
$ 2.60K$ 2.60K

0.00
0.00 0.00

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المصدر Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

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A$0.89422459
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1 BEFTM إلى EUR
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RM2.4993855
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