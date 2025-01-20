سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM)
سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) المباشر لليوم هو USD 0.555419. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEFTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beefy Escrowed FTM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K
- تغيير سعر Beefy Escrowed FTM خلال اليوم هو -17.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.1182817902712224 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.2440563850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.0917962087 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1182817902712224
|-17.55%
|30 يوم
|$ -0.2440563850
|-43.94%
|60 يوم
|$ -0.0917962087
|-16.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beefy Escrowed FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.03%
-17.55%
-19.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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