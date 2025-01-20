احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BEFTM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BEFTM.

سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) المباشر لليوم هو USD 0.555419 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEFTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beefy Escrowed FTM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K - تغيير سعر Beefy Escrowed FTM خلال اليوم هو -17.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.1182817902712224 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.2440563850 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ -0.0917962087 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beefy Escrowed FTM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.1182817902712224 -17.55% 30 يوم $ -0.2440563850 -43.94% 60 يوم $ -0.0917962087 -16.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beefy Escrowed FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.558582$ 0.558582 $ 0.558582 24 ساعة مرتفع $ 0.684065$ 0.684065 $ 0.684065 عالية طوال الوقت $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 تغير السعر (1 ساعة) -2.03% تغير السعر (1يوم) -17.55% تغير السعر (7 أيام) -19.47%

معلومات سوق Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: