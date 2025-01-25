سعر BEEF (BEEF)
سعر BEEF (BEEF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEEF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEEF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.97
- تغيير سعر BEEF خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BEEF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEEF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEEF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEEF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-92.93%
|60 يوم
|$ 0
|-30.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEEF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-61.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BEEF is a community-driven token. The vast majority of BEEF supply sits in the liquidity pool where it can do what it does best, reward users in gains as the project begins to take flight. As the time goes on, we will be funding token listings, project development, and, of course, community reward.
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