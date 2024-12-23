سعر BeeBase (BEE)
سعر BeeBase (BEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر BEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeeBase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.50
- تغيير سعر BeeBase خلال اليوم هو -10.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 210.00B
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خلال اليوم، كان سعر BeeBase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeeBase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeeBase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeeBase مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.83%
|30 يوم
|$ 0
|-58.47%
|60 يوم
|$ 0
|-43.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BeeBase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-10.83%
-56.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Bee, a BASE Memecoin, introduces a revolutionary mining mechanism set to innovate the game on Base Chain. A Quick Guide to BeeBase Welcome to the Buzz! You’re about to build the future BeeBase. As a pioneer in the land of data and innovation, you’re not just a keeper; you’re a commander of the CyberBee. Make sure you’ve read and signed below to secure your chance to be part of the early BeeBase buzz. 1. Bees Speak Bee Language Only:To chat with the bees, you’ll need to learn their lingo. Not sure where to start? Head over to Telegram; there’s a swarm waiting to welcome you. 2. Hard Work Pays Off:Bees are the embodiment of diligence, believing in the principle of reaping what you sow. If you’re looking for a free ride, it’s time for a change of heart. 3. Strength in Numbers:Bees thrive in colonies, leveraging the power of the group to build their hives. If going solo is your style, you might not be the right keeper for our BeeBase.
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