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سعر BEE Launchpad (BEES) المباشر لليوم هو USD 0.0020499 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BEE Launchpad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53K - تغيير سعر BEE Launchpad خلال اليوم هو -21.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BEE Launchpad (BEES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BEE Launchpad مقابل USD هو $ -0.000572127013670307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BEE Launchpad مقابل USD هو $ -0.0006725328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BEE Launchpad مقابل USD هو $ -0.0004656089 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BEE Launchpad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000572127013670307 -21.82% 30 يوم $ -0.0006725328 -32.80% 60 يوم $ -0.0004656089 -22.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BEE Launchpad (BEES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BEE Launchpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00146719$ 0.00146719 $ 0.00146719 24 ساعة مرتفع $ 0.00264434$ 0.00264434 $ 0.00264434 عالية طوال الوقت $ 0.057165$ 0.057165 $ 0.057165 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -21.82% تغير السعر (7 أيام) -24.17%

معلومات سوق BEE Launchpad (BEES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: