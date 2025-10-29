معلومات سعر Beaver Coin (BEAVER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -6.14% تغير السعر (7 أيام) -11.11%

سعر Beaver Coin (BEAVER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEAVER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEAVER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEAVER -0.00% على مدار الساعة الماضية، -6.14% على مدار 24 ساعة، و -11.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beaver Coin (BEAVER)

القيمة السوقية $ 24.88K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.43K إمداد دورة التداول 694.48M إجمالي العرض 709,650,731.2191441

القيمة السوقية الحالية لـ Beaver Coin هي $ 24.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEAVER يبلغ 694.48M، مع إجمالي عرض 709650731.2191441. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.43K.