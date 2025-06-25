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سعر BEATER (BEATR) المباشر لليوم هو USD 0.00001288 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.87K . يتم تحديث سعر BEATR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BEATER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BEATER خلال اليوم هو +98.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر BEATER (BEATR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BEATER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BEATER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BEATER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BEATER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +98.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BEATER (BEATR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BEATER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000065$ 0.0000065 $ 0.0000065 24 ساعة مرتفع $ 0.00001443$ 0.00001443 $ 0.00001443 عالية طوال الوقت $ 0.00002786$ 0.00002786 $ 0.00002786 تغير السعر (1 ساعة) -1.77% تغير السعر (1يوم) +98.18% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BEATER (BEATR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: