توكنوميكس Beat Matchmaker (BEAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Beat Matchmaker (BEAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Beat Matchmaker (BEAT) $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. الموقع الرسمي: https://www.beatmatchmaker.com/ الوثيقة البيضاء: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 اشتر BEAT الآن!

توكنوميكس Beat Matchmaker (BEAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Beat Matchmaker (BEAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 95.78K $ 95.78K $ 95.78K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 95.78K $ 95.78K $ 95.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00136474 $ 0.00136474 $ 0.00136474 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00095778 $ 0.00095778 $ 0.00095778 معرفة المزيد عن سعر Beat Matchmaker (BEAT)

توكنوميكس Beat Matchmaker (BEAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Beat Matchmaker (BEAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BEAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BEAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BEAT، استكشف السعر المباشر لتوكن BEAT!

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