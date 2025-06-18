شعار Beat Matchmaker

سعر Beat Matchmaker (BEAT)

USD

مخطط سعر Beat Matchmaker (BEAT) المباشر

$0.00110009
$0.00110009$0.00110009
-6.30%(1D)

سعر Beat Matchmaker (BEAT) لليوم

سعر Beat Matchmaker (BEAT) المباشر لليوم هو USD 0.00110009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.01K. يتم تحديث سعر BEAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beat Matchmaker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Beat Matchmaker خلال اليوم هو -6.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BEAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BEAT.

أداء سعر Beat Matchmaker (BEAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.39%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Beat Matchmaker (BEAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beat Matchmaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.00109629
$ 0.00109629$ 0.00109629

$ 0.00119133
$ 0.00119133$ 0.00119133

$ 0.00132947
$ 0.00132947$ 0.00132947

-0.86%

-6.39%

--

معلومات سوق Beat Matchmaker (BEAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 110.01K
$ 110.01K$ 110.01K

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

ما هو Beat Matchmaker ( BEAT )

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Beat Matchmaker (BEAT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توكنوميكس Beat Matchmaker (BEAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Beat Matchmaker (BEAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BEAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Beat Matchmaker (BEAT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة BEAT إلى العملات المحلية

1 BEAT إلى VND
28.94886835
1 BEAT إلى AUD
A$0.0016941386
1 BEAT إلى GBP
0.0008140666
1 BEAT إلى EUR
0.0009460774
1 BEAT إلى USD
$0.00110009
1 BEAT إلى MYR
RM0.0046643816
1 BEAT إلى TRY
0.0434865577
1 BEAT إلى JPY
¥0.1596780635
1 BEAT إلى RUB
0.0863460641
1 BEAT إلى INR
0.0950257742
1 BEAT إلى IDR
Rp18.0342594096
1 BEAT إلى KRW
1.5111056258
1 BEAT إلى PHP
0.0624741111
1 BEAT إلى EGP
￡E.0.0551365108
1 BEAT إلى BRL
R$0.0060394941
1 BEAT إلى CAD
C$0.0014961224
1 BEAT إلى BDT
0.1344750016
1 BEAT إلى NGN
1.697658888
1 BEAT إلى UAH
0.0456867377
1 BEAT إلى VES
Bs0.11220918
1 BEAT إلى PKR
Rs0.3116334952
1 BEAT إلى KZT
0.5705836803
1 BEAT إلى THB
฿0.0358739349
1 BEAT إلى TWD
NT$0.0325076595
1 BEAT إلى AED
د.إ0.0040373303
1 BEAT إلى CHF
Fr0.0008910729
1 BEAT إلى HKD
HK$0.0086247056
1 BEAT إلى MAD
.د.م0.0100218199
1 BEAT إلى MXN
$0.02090171