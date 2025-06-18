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سعر Beat Matchmaker (BEAT) المباشر لليوم هو USD 0.00110009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.01K . يتم تحديث سعر BEAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beat Matchmaker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Beat Matchmaker خلال اليوم هو -6.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Beat Matchmaker (BEAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beat Matchmaker (BEAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beat Matchmaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109629$ 0.00109629 $ 0.00109629 24 ساعة مرتفع $ 0.00119133$ 0.00119133 $ 0.00119133 عالية طوال الوقت $ 0.00132947$ 0.00132947 $ 0.00132947 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) -6.39% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Beat Matchmaker (BEAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: