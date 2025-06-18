سعر Beat Matchmaker (BEAT)
سعر Beat Matchmaker (BEAT) المباشر لليوم هو USD 0.00110009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.01K. يتم تحديث سعر BEAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beat Matchmaker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Beat Matchmaker خلال اليوم هو -6.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beat Matchmaker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beat Matchmaker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-6.39%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.
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