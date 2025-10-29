سعر BEAST SELLER المباشر اليوم هو 0.00783794 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BEAST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BEAST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BEAST SELLER المباشر اليوم هو 0.00783794 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BEAST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BEAST بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر BEAST SELLER (BEAST)

السعر المباشر لـ 1 BEAST إلى USD:

$0.00783747
$0.00783747$0.00783747
-9.40%1D
مخطط أسعار BEAST SELLER (BEAST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:01:22 (UTC+8)

معلومات سعر BEAST SELLER (BEAST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0073683
$ 0.0073683$ 0.0073683
24 ساعة منخفض
$ 0.00878116
$ 0.00878116$ 0.00878116
24 ساعة مرتفع

$ 0.0073683
$ 0.0073683$ 0.0073683

$ 0.00878116
$ 0.00878116$ 0.00878116

$ 0.101404
$ 0.101404$ 0.101404

$ 0.00357844
$ 0.00357844$ 0.00357844

-0.47%

-9.48%

-16.83%

-16.83%

سعر BEAST SELLER (BEAST) في الوقت الحقيقي هو $0.00783794. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEAST بين أدنى سعر $ 0.0073683 وأعلى سعر $ 0.00878116، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEAST على الإطلاق هو $ 0.101404، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00357844.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEAST -0.47% على مدار الساعة الماضية، -9.48% على مدار 24 ساعة، و -16.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BEAST SELLER (BEAST)

$ 544.17K
$ 544.17K$ 544.17K

--
----

$ 544.17K
$ 544.17K$ 544.17K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BEAST SELLER هي $ 544.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEAST يبلغ 69.42M، مع إجمالي عرض 69420000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 544.17K.

سجل سعر BEAST SELLER (BEAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BEAST SELLER مقابل USD هو $ -0.000821804710657742 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEAST SELLER مقابل USD هو $ -0.0025365180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEAST SELLER مقابل USD هو $ -0.0063253900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEAST SELLER مقابل USD هو $ +0.0042588943094028508 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000821804710657742-9.48%
30 يوم$ -0.0025365180-32.36%
60 يوم$ -0.0063253900-80.70%
90 يوم$ +0.0042588943094028508+119.00%

ما هو BEAST SELLER ( BEAST )

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر BEAST SELLER (BEAST)

الموقع الرسمي

توقعات سعر BEAST SELLER (USD)

كم ستكون قيمة BEAST SELLER (BEAST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BEAST SELLER (BEAST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BEAST SELLER.

تحقق الآن من توقعات سعر BEAST SELLER!

عملة BEAST إلى العملات المحلية

توكنوميكس BEAST SELLER (BEAST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BEAST SELLER (BEAST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BEAST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BEAST SELLER (BEAST)

كم يساوي BEAST SELLER (BEAST) اليوم؟
سعر BEAST المباشر في USD هو USD 0.00783794، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BEAST إلى USD الحالي؟
سعر BEAST إلى USD الحالي هو $ 0.00783794. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BEAST SELLER ؟
القيمة السوقية لعملة BEAST هي $ 544.17K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BEAST؟
العرض المتداول لتوكن BEAST هو 69.42M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BEAST؟
حقق BEAST سعرًا قياسيًا قدره 0.101404 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BEAST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00357844 BEAST.
ما هو حجم تداول BEAST؟
حجم تداول BEAST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BEAST هذا العام؟
قد يرتفع BEAST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BEAST لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات BEAST SELLER (BEAST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

