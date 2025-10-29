معلومات سعر BEAST SELLER (BEAST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0073683 24 ساعة منخفض $ 0.00878116 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0073683 24 ساعة مرتفع $ 0.00878116 عالية طوال الوقت $ 0.101404 أدنى سعر $ 0.00357844 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -9.48% تغير السعر (7 أيام) -16.83%

سعر BEAST SELLER (BEAST) في الوقت الحقيقي هو $0.00783794. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEAST بين أدنى سعر $ 0.0073683 وأعلى سعر $ 0.00878116، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEAST على الإطلاق هو $ 0.101404، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00357844.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEAST -0.47% على مدار الساعة الماضية، -9.48% على مدار 24 ساعة، و -16.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BEAST SELLER (BEAST)

القيمة السوقية $ 544.17K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 544.17K إمداد دورة التداول 69.42M إجمالي العرض 69,420,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BEAST SELLER هي $ 544.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEAST يبلغ 69.42M، مع إجمالي عرض 69420000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 544.17K.