معلومات سعر Bearn BERA (YBERA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 أدنى سعر $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Bearn BERA (YBERA) في الوقت الحقيقي هو $2.94. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YBERA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYBERA على الإطلاق هو $ 2.98، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2.25.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YBERA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bearn BERA (YBERA)

القيمة السوقية $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K إمداد دورة التداول 4.43K 4.43K 4.43K إجمالي العرض 4,428.196488838967 4,428.196488838967 4,428.196488838967

القيمة السوقية الحالية لـ Bearn BERA هي $ 17.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YBERA يبلغ 4.43K، مع إجمالي عرض 4428.196488838967. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.02K.