سعر Bearly Legal اليوم

السعر المباشر لمشروع Bearly Legal (BEAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEAR.

يحتل Bearly Legal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95,567، مع عرض متداول قدره 100.00M BEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03083068، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEAR بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و+2.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 353.83.

معلومات سوق Bearly Legal (BEAR)

القيمة السوقية $ 95.57K$ 95.57K $ 95.57K الحجم (24 ساعة) $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.57K$ 95.57K $ 95.57K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bearly Legal هي $ 95.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 353.83. العرض المتداول لـ BEAR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.57K.