سعر Bearcoin (BEAR)
سعر Bearcoin (BEAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bearcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80
- تغيير سعر Bearcoin خلال اليوم هو -6.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bearcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bearcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bearcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bearcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.06%
|30 يوم
|$ 0
|-8.25%
|60 يوم
|$ 0
|-6.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bearcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-6.06%
-6.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is Bearcoin (Bear)? Bear - it is just the memecoin on TON. Bear also is an utility token using indication.io service. According to to the roadmap community have full control of the token (no team, no marketing supply) ## How Many Bear Coins Are There in Circulation? 209,992,065,244.8835 - Full supply is circulating Tokenomics: 50% launch, 48% DEX liquidity (100% TON), 2% airdrop ### Where Can I Buy Bearcoin (Bear)? [DeDust](https://dedust.io/swap/TON/BEAR)
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