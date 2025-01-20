سعر Bear Inu (BEAR)
سعر Bear Inu (BEAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bear Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46K
- تغيير سعر Bear Inu خلال اليوم هو -1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bear Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.64%
|30 يوم
|$ 0
|-29.88%
|60 يوم
|$ 0
|-43.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.62%
-1.64%
-3.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Bear inu is a play2earn meme coin that is traded on 3 large exchange already and is fully verified and audited by CertiK What makes your project unique? We are the only project that take s the Bear Market and gives the people who lost money in it the ability to share their stories in the community and a chance to regain some of these losses by playing and earning tokens History of your project. We first launched on uniswap, the p2b exchange, and now on Lbank exchanage. we have a fully developed game that allows people to earn tokens directly when winning. we have a DEX made and will soon be published as well. we have What’s next for your project? we will soon introduce the DEX to the world we will also share the NFT drop with the world as well in the very near future What can your token be used for? it can be used to play and earn tokens on our game, as well as soon to purchase the NFTs as well
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