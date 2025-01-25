سعر Bear In Bathrobe (BIB)
سعر Bear In Bathrobe (BIB) المباشر لليوم هو USD 0.01323273. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.04M. يتم تحديث سعر BIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bear In Bathrobe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10M
- تغيير سعر Bear In Bathrobe خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ -0.00027858879833152 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00027858879833152
|-2.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear In Bathrobe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.91%
-2.06%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.
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