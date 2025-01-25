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سعر Bear In Bathrobe (BIB) المباشر لليوم هو USD 0.01323273 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.04M . يتم تحديث سعر BIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bear In Bathrobe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10M - تغيير سعر Bear In Bathrobe خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bear In Bathrobe (BIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ -0.00027858879833152 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bear In Bathrobe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00027858879833152 -2.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bear In Bathrobe (BIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bear In Bathrobe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01236455$ 0.01236455 $ 0.01236455 24 ساعة مرتفع $ 0.01857096$ 0.01857096 $ 0.01857096 عالية طوال الوقت $ 0.01857096$ 0.01857096 $ 0.01857096 تغير السعر (1 ساعة) -2.91% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Bear In Bathrobe (BIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: