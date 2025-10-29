معلومات سعر Bean Coin (BEAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00223583$ 0.00223583 $ 0.00223583 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -9.28% تغير السعر (7 أيام) -9.28%

سعر Bean Coin (BEAN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEAN على الإطلاق هو $ 0.00223583، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEAN -0.31% على مدار الساعة الماضية، -0.31% على مدار 24 ساعة، و -9.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bean Coin (BEAN)

القيمة السوقية $ 623.46K$ 623.46K $ 623.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 623.46K$ 623.46K $ 623.46K إمداد دورة التداول 898.53M 898.53M 898.53M إجمالي العرض 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

القيمة السوقية الحالية لـ Bean Coin هي $ 623.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEAN يبلغ 898.53M، مع إجمالي عرض 898525811.8161958. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 623.46K.