توكنوميكس Bean Cash (BITB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bean Cash (BITB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bean Cash (BITB) Bean Cash has a maximum coin supply of 50 billion virtual beans, approximately 2380 times more than Bitcoin's supply. It will take 96 years before all of Bitbean's supply is fully available. It is the first cryptocurrency to implement a 20MB block size limit. Bitbean has a confirmation time of 1 minute. الموقع الرسمي: http://beancash.org/ اشتر BITB الآن!

توكنوميكس Bean Cash (BITB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bean Cash (BITB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04238256 $ 0.04238256 $ 0.04238256 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000114 $ 0.00000114 $ 0.00000114 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bean Cash (BITB)

توكنوميكس Bean Cash (BITB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bean Cash (BITB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BITB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BITB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BITB، استكشف السعر المباشر لتوكن BITB!

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