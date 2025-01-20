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سعر Bean Cash (BITB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BITB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bean Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.18 - تغيير سعر Bean Cash خلال اليوم هو +11.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bean Cash (BITB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.72% 30 يوم $ 0 -71.52% 60 يوم $ 0 +203.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bean Cash (BITB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bean Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04238256$ 0.04238256 $ 0.04238256 تغير السعر (1 ساعة) -2.74% تغير السعر (1يوم) +11.72% تغير السعر (7 أيام) -45.84%

معلومات سوق Bean Cash (BITB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: