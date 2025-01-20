سعر Bean Cash (BITB)
سعر Bean Cash (BITB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BITB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bean Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.18
- تغيير سعر Bean Cash خلال اليوم هو +11.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bean Cash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.72%
|30 يوم
|$ 0
|-71.52%
|60 يوم
|$ 0
|+203.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bean Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.74%
+11.72%
-45.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bean Cash has a maximum coin supply of 50 billion virtual beans, approximately 2380 times more than Bitcoin's supply. It will take 96 years before all of Bitbean's supply is fully available. It is the first cryptocurrency to implement a 20MB block size limit. Bitbean has a confirmation time of 1 minute.
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