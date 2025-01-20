سعر Bean (BEAN)
سعر Bean (BEAN) المباشر لليوم هو USD 0.404694. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bean الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.26K
- تغيير سعر Bean خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bean مقابل USD هو $ -0.0179438488638281 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bean مقابل USD هو $ -0.0733110060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bean مقابل USD هو $ -0.0614573569 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bean مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0179438488638281
|-4.24%
|30 يوم
|$ -0.0733110060
|-18.11%
|60 يوم
|$ -0.0614573569
|-15.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bean: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.10%
-4.24%
-8.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The practicality of using Decentralized Finance is limited by the lack of a decentralized, collateral-free stablecoin. Borrowing rates on USD stablecoins remain excessively high, even as supply increases rapidly. Supply cannot meet demand due to collateral requirements. Beanstalk uses credit instead of collateral to create a decentralized, liquid, blockchain-native asset, which is stable relative to the value of a non-blockchain-native asset. Beanstalk creates protocol-native financial incentives to encourage participation in peg maintenance and governance without requiring any action from everyday Bean users.
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