سعر Be For FWX (B4FWX)
سعر Be For FWX (B4FWX) المباشر لليوم هو USD 0.00521395. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.21M. يتم تحديث سعر B4FWX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Be For FWX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.92K
- تغيير سعر Be For FWX خلال اليوم هو +3.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.00019241 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.0016653992 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.0009672622 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.001838680078014183 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019241
|+3.83%
|30 يوم
|$ +0.0016653992
|+31.94%
|60 يوم
|$ +0.0009672622
|+18.55%
|90 يوم
|$ +0.001838680078014183
|+54.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Be For FWX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+3.83%
+5.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
B4FWX is the community token native to FWX Finance,
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