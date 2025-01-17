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سعر Be For FWX (B4FWX) المباشر لليوم هو USD 0.00521395 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.21M . يتم تحديث سعر B4FWX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Be For FWX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.92K - تغيير سعر Be For FWX خلال اليوم هو +3.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Be For FWX (B4FWX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.00019241 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.0016653992 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.0009672622 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Be For FWX مقابل USD هو $ +0.001838680078014183 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019241 +3.83% 30 يوم $ +0.0016653992 +31.94% 60 يوم $ +0.0009672622 +18.55% 90 يوم $ +0.001838680078014183 +54.48%

تحليل سعر Be For FWX (B4FWX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Be For FWX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00468615$ 0.00468615 $ 0.00468615 24 ساعة مرتفع $ 0.00618089$ 0.00618089 $ 0.00618089 عالية طوال الوقت $ 0.0065889$ 0.0065889 $ 0.0065889 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) +3.83% تغير السعر (7 أيام) +5.03%

معلومات سوق Be For FWX (B4FWX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: