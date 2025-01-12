سعر bDollar (BDO)
سعر bDollar (BDO) المباشر لليوم هو USD 0.00482639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bDollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 892.20
- تغيير سعر bDollar خلال اليوم هو -0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر bDollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bDollar مقابل USD هو $ -0.0002367836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bDollar مقابل USD هو $ +0.0001210690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bDollar مقابل USD هو $ +0.000284947592227424 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.47%
|30 يوم
|$ -0.0002367836
|-4.90%
|60 يوم
|$ +0.0001210690
|+2.51%
|90 يوم
|$ +0.000284947592227424
|+6.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر bDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-0.47%
-1.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bDollar is the first algorithmic stablecoin on Binance Smart Chain with an innovative solution that can adjust its supply deterministically to move the price of the token in the direction of a target price to bring programmability and interoperability to DeFi.
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