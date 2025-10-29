سعر BDC COIN المباشر اليوم هو 0.00000721 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BDC DANA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BDC DANA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BDC COIN المباشر اليوم هو 0.00000721 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BDC DANA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BDC DANA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر BDC COIN (BDC DANA)

السعر المباشر لـ 1 BDC DANA إلى USD:

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار BDC COIN (BDC DANA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:02:50 (UTC+8)

معلومات سعر BDC COIN (BDC DANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+1.87%

+0.79%

+4.60%

+4.60%

سعر BDC COIN (BDC DANA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000721. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BDC DANA بين أدنى سعر $ 0.00000691 وأعلى سعر $ 0.00000718، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBDC DANA على الإطلاق هو $ 0.01070641، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000621.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BDC DANA +1.87% على مدار الساعة الماضية، +0.79% على مدار 24 ساعة، و +4.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BDC COIN (BDC DANA)

القيمة السوقية الحالية لـ BDC COIN هي $ 7.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BDC DANA يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999779145.088568. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.21K.

سجل سعر BDC COIN (BDC DANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BDC COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BDC COIN مقابل USD هو $ -0.0000062189 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BDC COIN مقابل USD هو $ -0.0000071954 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BDC COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.79%
30 يوم$ -0.0000062189-86.25%
60 يوم$ -0.0000071954-99.79%
90 يوم$ 0--

ما هو BDC COIN ( BDC DANA )

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BDC COIN (BDC DANA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر BDC COIN (USD)

كم ستكون قيمة BDC COIN (BDC DANA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BDC COIN (BDC DANA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BDC COIN.

تحقق الآن من توقعات سعر BDC COIN!

عملة BDC DANA إلى العملات المحلية

توكنوميكس BDC COIN (BDC DANA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BDC COIN (BDC DANA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BDC DANA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BDC COIN (BDC DANA)

كم يساوي BDC COIN (BDC DANA) اليوم؟
سعر BDC DANA المباشر في USD هو USD 0.00000721، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BDC DANA إلى USD الحالي؟
سعر BDC DANA إلى USD الحالي هو $ 0.00000721. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BDC COIN ؟
القيمة السوقية لعملة BDC DANA هي $ 7.21K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BDC DANA؟
العرض المتداول لتوكن BDC DANA هو 999.78M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BDC DANA؟
حقق BDC DANA سعرًا قياسيًا قدره 0.01070641 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BDC DANA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000621 BDC DANA.
ما هو حجم تداول BDC DANA؟
حجم تداول BDC DANA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BDC DANA هذا العام؟
قد يرتفع BDC DANA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BDC DANA لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

