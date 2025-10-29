معلومات سعر BDC COIN (BDC DANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00000691 24 ساعة مرتفع $ 0.00000718 عالية طوال الوقت $ 0.01070641 أدنى سعر $ 0.00000621 تغير السعر (1 ساعة) +1.87% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) +4.60%

سعر BDC COIN (BDC DANA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000721. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BDC DANA بين أدنى سعر $ 0.00000691 وأعلى سعر $ 0.00000718، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBDC DANA على الإطلاق هو $ 0.01070641، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000621.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BDC DANA +1.87% على مدار الساعة الماضية، +0.79% على مدار 24 ساعة، و +4.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BDC COIN (BDC DANA)

القيمة السوقية $ 7.21K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.21K إمداد دورة التداول 999.78M إجمالي العرض 999,779,145.088568

القيمة السوقية الحالية لـ BDC COIN هي $ 7.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BDC DANA يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999779145.088568. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.21K.