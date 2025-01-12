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سعر BCPAY FinTech (BCPAY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.72K . يتم تحديث سعر BCPAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BCPAY FinTech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45 - تغيير سعر BCPAY FinTech خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.00M

أداء سعر BCPAY FinTech (BCPAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -5.14% 60 يوم $ 0 -19.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BCPAY FinTech (BCPAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BCPAY FinTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.258408$ 0.258408 $ 0.258408 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.70%

معلومات سوق BCPAY FinTech (BCPAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: