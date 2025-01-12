سعر BCPAY FinTech (BCPAY)
سعر BCPAY FinTech (BCPAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.72K. يتم تحديث سعر BCPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BCPAY FinTech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45
- تغيير سعر BCPAY FinTech خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.00M
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خلال اليوم، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BCPAY FinTech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.14%
|60 يوم
|$ 0
|-19.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BCPAY FinTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.70%
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