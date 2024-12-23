سعر Bazaars (BZR)
سعر Bazaars (BZR) المباشر لليوم هو USD 20.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 235.03M. يتم تحديث سعر BZR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bazaars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 954.36K
- تغيير سعر Bazaars خلال اليوم هو -1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.47M
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خلال اليوم، كان سعر Bazaars مقابل USD هو $ -0.24013082996344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bazaars مقابل USD هو $ +43.8831625320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bazaars مقابل USD هو $ +49.4201588400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bazaars مقابل USD هو $ +13.244051501862636 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.24013082996344
|-1.15%
|30 يوم
|$ +43.8831625320
|+214.17%
|60 يوم
|$ +49.4201588400
|+241.19%
|90 يوم
|$ +13.244051501862636
|+182.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bazaars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.67%
-1.15%
-7.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bazaars is a decentralized peer-to-peer (P2P) marketplace. Users can exchange physical and digital assets with each other. Bazaars app is available for download on iOS and android. The app is a peer-to-peer marketplace that allows items, vehicles and properties to be exchanged for various crypto currencies.
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