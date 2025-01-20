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سعر Bawls onu ($BAWLS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BAWLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bawls onu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.79 - تغيير سعر Bawls onu خلال اليوم هو +2.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bawls onu ($BAWLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bawls onu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bawls onu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bawls onu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bawls onu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.26% 30 يوم $ 0 -7.63% 60 يوم $ 0 +16.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bawls onu ($BAWLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bawls onu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.26% تغير السعر (1يوم) +2.26% تغير السعر (7 أيام) +10.88%

معلومات سوق Bawls onu ($BAWLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: