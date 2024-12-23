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سعر Battle World (BWO) المباشر لليوم هو USD 0.00318765 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M . يتم تحديث سعر BWO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Battle World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.18K - تغيير سعر Battle World خلال اليوم هو +6.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 740.78M

أداء سعر Battle World (BWO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.00018991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.0004241165 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.0017986904 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.0014684303996336098 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018991 +6.34% 30 يوم $ +0.0004241165 +13.30% 60 يوم $ +0.0017986904 +56.43% 90 يوم $ +0.0014684303996336098 +85.41%

تحليل سعر Battle World (BWO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00299774$ 0.00299774 $ 0.00299774 24 ساعة مرتفع $ 0.00342752$ 0.00342752 $ 0.00342752 عالية طوال الوقت $ 0.98137$ 0.98137 $ 0.98137 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +6.34% تغير السعر (7 أيام) +3.51%

معلومات سوق Battle World (BWO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: