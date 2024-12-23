سعر Battle World (BWO)
سعر Battle World (BWO) المباشر لليوم هو USD 0.00318765. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M. يتم تحديث سعر BWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Battle World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.18K
- تغيير سعر Battle World خلال اليوم هو +6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 740.78M
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خلال اليوم، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.00018991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.0004241165 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.0017986904 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle World مقابل USD هو $ +0.0014684303996336098 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018991
|+6.34%
|30 يوم
|$ +0.0004241165
|+13.30%
|60 يوم
|$ +0.0017986904
|+56.43%
|90 يوم
|$ +0.0014684303996336098
|+85.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+6.34%
+3.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Battle World is a Gamefi battle royale Metaverse project built on Polygon network. A globally appealing mid-core game for the masses. Play - Loot - Kill - Earn The players are dropped into maps modeled after famous global locations and towns, where they have to loot and fight against others to be the last one standing. Battle World has a very dynamic core gameplay loop, where the player lands on the same map, searches for guns and fight others, and moves to the safe zone but their experiences are different every single time. The game provides endless replay value because each match is different from the last. The game also strengthens its core gameplay loop with easy-to-pick-up shooting mechanics, with a variety of weapons, the thrill of surviving till the last combined with lovable and relatable characters. Certik Audit Report: https://battleworld.game/pdf/certikaudit.pdf Youtube link: https://youtu.be/R-f8aUqpkus
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