توكنوميكس Battle Saga (BTL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Battle Saga (BTL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Battle Saga (BTL) Battle Saga is a Clash of Clan inspired decentralized Earn-Without-Playing(EWP) strategic metaverse game implementing innovative DAO system for the best user experience and adaptability The gaming aspects include virtual real estate along with a battle system where players can earn profit by attacking or defending. Players can upgrade buildings increase their value on the marketplace and can also earn also without playing with the defense victory aspect of the game‼️‼️ Battle Saga functions on it the native $BTL token which is exchanged for the in game token $GOLD which can then be used to train troops, upgrade buildings, breed heroes and many more! The marketplace allows for to sell their heroes after breeding or buy new heroes for themselves الموقع الرسمي: https://www.battlesaga.io/ اشتر BTL الآن!

توكنوميكس Battle Saga (BTL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Battle Saga (BTL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.76K $ 7.76K $ 7.76K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 39.28M $ 39.28M $ 39.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 59.30K $ 59.30K $ 59.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.180886 $ 0.180886 $ 0.180886 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00019765 $ 0.00019765 $ 0.00019765 معرفة المزيد عن سعر Battle Saga (BTL)

توكنوميكس Battle Saga (BTL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Battle Saga (BTL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTL، استكشف السعر المباشر لتوكن BTL!

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