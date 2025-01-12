احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTL.

سعر Battle Saga (BTL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.46K . يتم تحديث سعر BTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Battle Saga الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09 - تغيير سعر Battle Saga خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.28M

أداء سعر Battle Saga (BTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -11.62% 60 يوم $ 0 -20.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Battle Saga (BTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle Saga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.180886$ 0.180886 $ 0.180886 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.47%

معلومات سوق Battle Saga (BTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: