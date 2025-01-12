سعر Battle Saga (BTL)
سعر Battle Saga (BTL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.46K. يتم تحديث سعر BTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Battle Saga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09
- تغيير سعر Battle Saga خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.28M
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خلال اليوم، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle Saga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.62%
|60 يوم
|$ 0
|-20.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle Saga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Battle Saga is a Clash of Clan inspired decentralized Earn-Without-Playing(EWP) strategic metaverse game implementing innovative DAO system for the best user experience and adaptability The gaming aspects include virtual real estate along with a battle system where players can earn profit by attacking or defending. Players can upgrade buildings increase their value on the marketplace and can also earn also without playing with the defense victory aspect of the game‼️‼️ Battle Saga functions on it the native $BTL token which is exchanged for the in game token $GOLD which can then be used to train troops, upgrade buildings, breed heroes and many more! The marketplace allows for to sell their heroes after breeding or buy new heroes for themselves
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