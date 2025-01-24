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سعر Battle Infinity (IBAT) المباشر لليوم هو USD 0.0000202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.06K . يتم تحديث سعر IBAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Battle Infinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K - تغيير سعر Battle Infinity خلال اليوم هو -1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91B

أداء سعر Battle Infinity (IBAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ -0.0000097095 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ -0.0000154839 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ -0.00009252542020082231 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.15% 30 يوم $ -0.0000097095 -48.06% 60 يوم $ -0.0000154839 -76.65% 90 يوم $ -0.00009252542020082231 -82.08%

تحليل سعر Battle Infinity (IBAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001995$ 0.00001995 $ 0.00001995 24 ساعة مرتفع $ 0.00002056$ 0.00002056 $ 0.00002056 عالية طوال الوقت $ 0.0055406$ 0.0055406 $ 0.0055406 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.15% تغير السعر (7 أيام) -44.14%

معلومات سوق Battle Infinity (IBAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: