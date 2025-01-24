سعر Battle Infinity (IBAT)
سعر Battle Infinity (IBAT) المباشر لليوم هو USD 0.0000202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.06K. يتم تحديث سعر IBAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Battle Infinity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Battle Infinity خلال اليوم هو -1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91B
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خلال اليوم، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ -0.0000097095 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ -0.0000154839 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle Infinity مقابل USD هو $ -0.00009252542020082231 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.15%
|30 يوم
|$ -0.0000097095
|-48.06%
|60 يوم
|$ -0.0000154839
|-76.65%
|90 يوم
|$ -0.00009252542020082231
|-82.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.15%
-44.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Battle Infinity is a gaming platform made up of multiple P2E (Play-to-earn) battle games. All games are integrated within a Metaverse world called the IBAT Battle Arena. In Battle Infinity world, gamers do not only play and battle but can also enjoy and experience the immersive Metaverse world. Here they can interact with each other, perform, watch and explore the Battle Arena virtual world
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