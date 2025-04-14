سعر Battle Buddy Token (BBTKN)
سعر Battle Buddy Token (BBTKN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.60K. يتم تحديث سعر BBTKN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Battle Buddy Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Battle Buddy Token خلال اليوم هو -4.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 794.92M
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خلال اليوم، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle Buddy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-4.49%
-27.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.
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