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سعر Battle Buddy Token (BBTKN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.60K . يتم تحديث سعر BBTKN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Battle Buddy Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Battle Buddy Token خلال اليوم هو -4.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 794.92M

أداء سعر Battle Buddy Token (BBTKN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Battle Buddy Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Battle Buddy Token (BBTKN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Battle Buddy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -4.49% تغير السعر (7 أيام) -27.80%

معلومات سوق Battle Buddy Token (BBTKN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: