سعر Basmati (BSMTI)
سعر Basmati (BSMTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSMTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Basmati الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37
- تغيير سعر Basmati خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Basmati مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Basmati مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Basmati مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Basmati مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.77%
|60 يوم
|$ 0
|+3.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Basmati: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Basmati is a memecoin on the zksync era. Every basmati is served neat and clean to the community.
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