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سعر BasketCoin (BSKT) المباشر لليوم هو USD 0.185005 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر BSKT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BasketCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 183.22 - تغيير سعر BasketCoin خلال اليوم هو -1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.36M

أداء سعر BasketCoin (BSKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BasketCoin مقابل USD هو $ -0.003210739272086 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BasketCoin مقابل USD هو $ +0.0236390323 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BasketCoin مقابل USD هو $ +0.0637855613 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BasketCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003210739272086 -1.70% 30 يوم $ +0.0236390323 +12.78% 60 يوم $ +0.0637855613 +34.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BasketCoin (BSKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BasketCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.185019$ 0.185019 $ 0.185019 24 ساعة مرتفع $ 0.193178$ 0.193178 $ 0.193178 عالية طوال الوقت $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -4.39%

معلومات سوق BasketCoin (BSKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: